Елена Рулева: Обязательная маркировка — свершившийся факт. Задача органов власти — помочь бизнесу адаптироваться

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева представила итоги проведенного опроса среди предпринимателей о проблемах, возникающих при внедрении обязательной маркировки товаров.
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