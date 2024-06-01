В Оренбургской области состоялось награждение участников Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В преддверии Дня защиты детей в актовом зале Центра детского творчества Новоорского района прошло награждение участников районного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа – 2024».
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