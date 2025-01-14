Российские ученые на пороге прорыва в понимании человеческого мозга и сознания

Наука о сознании – одна из самых загадочных и сложных областей современной науки. Несмотря на десятилетия исследований, ученым все еще не удалось полностью понять, как работает человеческий мозг и что такое сознание.
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