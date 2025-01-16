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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин об интенсивности в Европе: «Гораздо выше. После сборной кажется, что здесь футбол быстрее. Нужно время, чтобы адаптироваться»

«Тренировки как тренировки, у всех упражнения плюс-минус одинаковые. Нет каких-то упражнений, которые ты ни разу в жизни не видел.

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