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Пивцакин стал игроком клуба «КалПа». Это 3-й игрок «Амура», перешедший в финскую лигу на неделе

Финский клуб «КалПа» объявил о подписании контракта с защитником Никитой Пивцакиным до конца сезона.  Ранее 30-летний игрок расторг соглашение с «Амуром».

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