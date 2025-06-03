Иммунные клетки оказались «шпионами мозга» в кишечнике и жировой ткани

Специальные иммунные клетки переносят информацию о кишечнике и жировой ткани глубоко в мозг. Эта система контроля, обнаруженная у мышей, имеет важное значение для управления поведением, например, поиском пищи.
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