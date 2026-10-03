«Вы мне все должны!»: мигрантка в хиджабе ворвалась в МФЦ и потребовала маткапитал наличными

Типичный будний день в столичном МФЦ спального района. Люди сосредоточенно заполняют бланки за высокими столиками, изучают талончики, а за стеклянными перегородками сотрудники методично принимают документы.
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Вот последствие верной раздачи гражданства всякой н..ти
если государство пригласила мигрантов ради выплаты то обязана выплачивать!самое интересное что коренным россиянам не выдают и не положено!у нас было 2 сына и ни копейки от государства маткапиталы не получили!не положено не в то время типа поспешили типа опоздали!
Такое ощущение, что у России напрочь отсутствует чувство собственного достоинства и авторитет. Всё, как в анекдоте: "Заходи, проходи, ложись, здравствуй..." Это с нашей стороны. А с их стороны, выбивая дверь ногой,: "эй, ты, дай пить, а то так есть хочется, что переночевать негде..." Почему молчали наши люди в МФЦ, когда эти мигранты кричали, когда их дети хулиганили? Почему никто не сказал им, что так себя не ведут в общественных местах? Где элементарное уважение к окружающим? Ах, нету уважения! Тогда и капитала нету для вас!
Всё как в поганых США. Родился там, значит американец. Может пора уже на русскую землю вернуться нашим законодателям из ер?
Лучшее решение для таких уродов, немедленная депортация. за их счёт.
Вся эта благотворительность за счет собственного народа . Одно дело трудовые мигранты для конкретных работ и на определенное время , а другое их многочисленные семьи с наглыми бабами и дикими детками -чистый паразитизм. А раздача российского гражданства кому попало- вообще преступление против страны
У правительства РФ денег что ли некуда девать? Чурбанов чужеродных кормим.