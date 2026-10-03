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«Вы мне все должны!»: мигрантка в хиджабе ворвалась в МФЦ и потребовала маткапитал наличными

«Вы мне все должны!»: мигрантка в хиджабе ворвалась в МФЦ и потребовала маткапитал наличными

Типичный будний день в столичном МФЦ спального района. Люди сосредоточенно заполняют бланки за высокими столиками, изучают талончики, а за стеклянными перегородками сотрудники методично принимают документы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя сергей дружкин
сергей дружкин

если государство пригласила мигрантов ради выплаты то обязана выплачивать!самое интересное что коренным россиянам не выдают и не положено!у нас было 2 сына и ни копейки от государства маткапиталы не получили!не положено не в то время типа поспешили типа опоздали!

Профиль пользователя Мила Ивановна
Мила Ивановнаизменено

Такое ощущение, что у России напрочь отсутствует чувство собственного достоинства и авторитет. Всё, как в анекдоте: "Заходи, проходи, ложись, здравствуй..." Это с нашей стороны. А с их стороны, выбивая дверь ногой,: "эй, ты, дай пить, а то так есть хочется, что переночевать негде..." Почему молчали наши люди в МФЦ, когда эти мигранты кричали, когда их дети хулиганили? Почему никто не сказал им, что так себя не ведут в общественных местах? Где элементарное уважение к окружающим? Ах, нету уважения! Тогда и капитала нету для вас!

Профиль пользователя Ирина Трифонова
Ирина Трифонова

Вся эта благотворительность за счет собственного народа . Одно дело трудовые мигранты для конкретных работ и на определенное время , а другое их многочисленные семьи с наглыми бабами и дикими детками -чистый паразитизм. А раздача российского гражданства кому попало- вообще преступление против страны