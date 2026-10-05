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Raymond James назвал четыре главные инвестиционные идеи в потребительском секторе

Raymond James назвал четыре главные инвестиционные идеи в потребительском секторе

Raymond James обновил список текущих фаворитов аналитиков в потребительском секторе, включив в него четыре акции.

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