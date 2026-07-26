На складах WB ударами ВСУ ранены и мигранты. Тихую реакцию стран Средней Азии на эту украинскую агрессию объяснил депутат Госдумы Михаил Матвеев: "Их задача - молчать, чтобы не раздражать заокеанских хозяев".
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