На складах WB ударами ВСУ ранены и мигранты. Тихую реакцию стран Средней Азии на эту украинскую агрессию объяснил депутат Госдумы Михаил Матвеев: "Их задача - молчать, чтобы не раздражать заокеанских хозяев".