Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

На складах WB ранены мигранты. Тихую реакцию стран Средней Азии объяснил депутат: "Их задача - молчать"

На складах WB ранены мигранты. Тихую реакцию стран Средней Азии объяснил депутат: "Их задача - молчать"

На складах WB ударами ВСУ ранены и мигранты. Тихую реакцию стран Средней Азии на эту украинскую агрессию объяснил депутат Госдумы Михаил Матвеев: "Их задача - молчать, чтобы не раздражать заокеанских хозяев".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии