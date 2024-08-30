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Трейдер превратил $29 в более $125 000 за три минуты благодаря мемкоину MBAPPE

Трейдер превратил $29 в более $125 000 за три минуты благодаря мемкоину MBAPPE

Анонимный криптотрейдер сумел увеличить свой депозит в 4330 раз всего за три минуты, превратив $29 в более чем $125 000, торгуя мемкоином MBAPPE в сети Solana, сообщает аналитическая компания Lookonchain.

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