Вашингтон должен заключать «дизельную сделку» не с Россией, а с Украиной. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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