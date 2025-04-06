Зачем Холмсу нужны были два козырька на шляпе?

Целых два козырька – не многовато ли для головы одного человека? И ведь носил этакий странный фасон не кто-нибудь вроде экстравагантного сэра Генри Баскервиля с его замашками а-ля «Вы что-нибудь слышали о фонарях в тысячу свечей? Это изобретение Эдисона из Свена».