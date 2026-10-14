В МИФИ назвали самые сложные испытания для будущих атомщиков

РИА Новости/Павел Львов Существуют два барьера, которые должны преодолеть будущие специалисты атомной отрасли.
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