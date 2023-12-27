«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн

«Догмен» Люка Бессона выйдет в России 25 января только в онлайн-кинотеатрах. Согласно пресс-службе компании Arna Media, выступающей российским дистрибьютором картины, она будет доступна на платформах Оkkо, Иви, Кинопоиск, Premier и Билайн ТВ.