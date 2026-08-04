Всемирный совет по золоту: центробанки купили 51 тонну в июне

В июне 2026 года центральные банки приобрели 51 тонну золота. Польша и Китай стали лидерами покупок. В первом полугодии закупки превысили 102 тонны, Польша, Узбекистан, Китай и Казахстан остаются на первых позициях, а Турция и Россия — главные продавцы.
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