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Царьград

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Всемирный совет по золоту: центробанки купили 51 тонну в июне

Всемирный совет по золоту: центробанки купили 51 тонну в июне

В июне 2026 года центральные банки приобрели 51 тонну золота. Польша и Китай стали лидерами покупок. В первом полугодии закупки превысили 102 тонны, Польша, Узбекистан, Китай и Казахстан остаются на первых позициях, а Турция и Россия — главные продавцы.

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