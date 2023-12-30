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Известный шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща — поджарка. Я с ним не согласна

Более 30 лет готовлю щи, борщи, солянки и никогда бы не подумала, что делаю что-то не так. Вот мне интересно, как и кто учит современных поваров? То один заявляет, что лук в фарше не нужен, а вот второй — что в борщах лишней является поджарка.

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