Шугалей о словах Путина про ЧВК "Вагнер"

Елена Журавлева

Если он внимательно слушал речь Президента, то он ни слова не сказал о ЧВК Вагнер, и о самих вагнеровцах!!! Он говорил только о Пригожине!!! Что называется почувствуйте разницу!!! И говорил он о том, что в телах погибших были осколки от гранаты, а следы на обломках вертолета говорят о том, что взрыв был внутри борта!!! И озвучил выводы