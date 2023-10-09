Президент фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей: Вчера слушал выступление нашего президента на Валдайском форуме.
Шугалей о словах Путина про ЧВК "Вагнер"
Комментарии
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Елена Журавлева
Если он внимательно слушал речь Президента, то он ни слова не сказал о ЧВК Вагнер, и о самих вагнеровцах!!! Он говорил только о Пригожине!!! Что называется почувствуйте разницу!!! И говорил он о том, что в телах погибших были осколки от гранаты, а следы на обломках вертолета говорят о том, что взрыв был внутри борта!!! И озвучил выводы
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11 мин.
Елена Журавлева
Не выдергивайте слова из контекста, и не перевирайте слова Президента!!!!
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9 мин.
Ольга Кудровец
Так что по-вашему Володин зря требовал списки в студию? А официально, конечно же, никто списки не обнародовал. зачем вы дурака включаете?
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9 мин.
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