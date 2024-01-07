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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о матчах сборной: «Лучше играть в России. С Кубой в Волгограде было прикольно, а с Кенией непонятно где – не очень»

Аршавин о матчах сборной: «Лучше играть в России. С Кубой в Волгограде было прикольно, а с Кенией непонятно где – не очень»

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной.

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