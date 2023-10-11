«Израиль уже проиграл войну» — эксперт отмечает падение могущества страны

«Израиль уже проиграл войну». Миф о его могуществе разрушен. Текущие события в регионе – момент великого торжества ХАМАС и падения Израиля, заявил в беседе с Interia живущий на Ближнем Востоке аналитик Павел Раковский.
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