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Царьград

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Генерал Путина поймал ВСУ в "кровавую ловушку": Тысячи солдат в "котлах". Два контрнаступа "захлебнулись" за сутки. Сводка с фронтов СВО

Генерал Путина поймал ВСУ в "кровавую ловушку": Тысячи солдат в "котлах". Два контрнаступа "захлебнулись" за сутки. Сводка с фронтов СВО

ВСУ внезапно начали концентрировать большие резервы сразу на нескольких направлениях, пытаясь не просто контратаковать, а начать очередной контрнаступ – оба "захлебнулись" за сутки.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
Генерал  .....Путина  .  ха ха ха  .
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15 час.
ЗК
Зинаида Коновалова
Не смешно
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6 час.
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