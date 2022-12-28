Народная милиция ЛНР: Киев рассматривает Кременское направление как возможное для атак

Украина рассматривает Кременское направление как возможное для атак. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
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