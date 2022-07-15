Поездка Байдена на Ближний Восток как продолжение американского безумия

Президент США, в отличие от «банкетов» Трампа, везет на Аравийский полуостров объедки Дэниэл Леви На фото: президент Джо Байден ударяет кулаками премьер-министра Израиля Яира Лапида (справа) после прибытия в аэропорт Бен-Гурион, в Тель-Авиве, а президент Исаак Херцог (слева) наблюдает за этим (Фото: Evan Vucci/dpa/TASS) Поездка президента Байдена на Ближний Восток может стать поводом для самоиронии, подняв на новый уровень недоверие к собственным усилиям администрации представить свою реакцию на российскую спецоперацию на Украине как основанную на универсально применимых принципах права и демократии.