Армия Израиля уничтожила штаб террористов в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по штабу радикального движения ХАМАС. За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных и террористических инфраструктур организации по всему сектору Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
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