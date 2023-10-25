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    История продолжается....👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 о...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать шестое октября две тысячи двадцать третьего года = 1097 =Богу не нужны звания и должности, но они нужны человеку, чтобы видеть этапы своего Восхождения =           Бог – это есть Высшая Сила, определяющая и создающая всё на Земле и в Вечности, включая человека = Вам не нужно будет ничего придумывать.

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Комментарии
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Antanas
История продолжается....👍👍👍👍👍.
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