ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать шестое октября две тысячи двадцать третьего года = 1097 =Богу не нужны звания и должности, но они нужны человеку, чтобы видеть этапы своего Восхождения = Бог – это есть Высшая Сила, определяющая и создающая всё на Земле и в Вечности, включая человека = Вам не нужно будет ничего придумывать.