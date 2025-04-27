Как среди толпы разведенных 40-летних "тёток" найти адекватную женщину...

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Комментарии
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V K
Старый анекдот: мужчина долгое время убеждал своего друга жениться, говорил: &quot;Хоть будет кому на смертном одре стакан воды подать!&quot;. А когда друг умирал, то подозвал своего приятеля и прошептал: &quot;Знаешь, а пить-то совсем не хочется&quot;.  Мужчины (те самые, приличные) не просто поумнели, до них стало еще до брака доходить, что с нынешними алчными подругами, которым сразу всё подай, и квартиру, и машину, и технику, вообще - всё, так вот с ними в старости &quot;пить совсем не хочется&quot;. Лучше как-нибудь одному перебиться, чем всё время слышать: &quot;Дай, дай, дай!&quot; В конце концов биологические потребности как-то можно удовлетворить, а вот волю ( не свободу, а именно волю) ничем не заменишь.
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