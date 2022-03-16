Бену Симмонсу сделали эпидуральную анестезию в Орландо

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс продолжает испытывать проблемы со спиной. Как сообщил главный тренер команды Стив Нэш, игроку сделали эпидуральную анестезию в Орландо, когда «Нетс» играли против «Мэджик» (150:107).
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