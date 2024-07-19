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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аллегри мечтает о сборной Италии, не о Саудовской Аравии или Англии». Экс-тренер Галеоне о Массимилиано

«Аллегри мечтает о сборной Италии, не о Саудовской Аравии или Англии». Экс-тренер Галеоне о Массимилиано

56-летний специалист был уволен из «Ювентуса» ближе к концу прошлого сезона, а затем расторг контракт по взаимному согласию – сейчас он свободный агент.

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