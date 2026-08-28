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Царьград

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Лукас Бойе принес "Алавесу" победу над "Вильярреалом" 1:0

Лукас Бойе принес "Алавесу" победу над "Вильярреалом" 1:0

"Вильярреал" проиграл "Алавесу" 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Испании. Победный гол на 31-й минуте забил Лукас Бойе.

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