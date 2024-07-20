Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вот как белорусы реально относятся к СВО и россиянам

Вот как белорусы реально относятся к СВО и россиянам

«Надо мочить Киев»: что говорят белорусы о России, СВО и Украине?В Витебске на «Славянском базаре — 2024» была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина, в которой он отметил, что прошло 25 лет с момента подписания договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией.

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