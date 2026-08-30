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Глушаков про 1:1 с «Оренбургом»: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, нужно набирать очки с командами из нижней части таблицы. Судейство или не судейство – не важно»

Бывший капитан « Спартака » Денис Глушаков считает, что красно-белым сложно играть против соперников из нижней части таблицы.

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