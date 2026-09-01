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Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды

Несколько районов Екатеринбурга остались без горячей воды

В Екатеринбурге вновь возникли проблемы с горячим водоснабжением. Со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья, сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе.

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