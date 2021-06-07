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Гарри и Меган всех обманули: стали известны подробности рождения дочки

Гарри и Меган всех обманули: стали известны подробности рождения дочки

Принц Гарри и Меган Маркл опять всех обманули. Пока инсайдеры прогнозировали рождение их дочки в грядущий четверг, к 100-летнему юбилею покойного принца Филиппа, оказалось, что девочка уже родилась – и этот факт скрывался в течение двух суток.

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