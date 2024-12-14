Советник Маркелов: новый президент сохранит ориентацию на Россию

В Грузии прошли выборы президента, новым главой государства стал Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», за него проголосовали 224 выборщика из 300 при необходимом минимуме 200 голосов.
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