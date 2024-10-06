В результатах европейских выборов увидели меняющуюся в пользу Путина ситуацию

Национально-ориентированные политические партии в Европе, выступающие против поддержки Украины, набирают популярность, что видно на примере «Альтернативы для Германии», «Национального объединения» во Франции и «Австрийской партии свободы».
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