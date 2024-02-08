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Русская весна

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Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы

Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы

Утрата Одессы, если России потребуется освободить этот город, обернется для украинского руководства полной катастрофой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Одесса это Россия!
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7 час.
Серж Южанин
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5 час.

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