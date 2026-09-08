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SUSANIN

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Ученики школы №93 смогут освоить предпрофессиональные навыки в сфере ТЭК в УдГУ

Ученики школы №93 смогут освоить предпрофессиональные навыки в сфере ТЭК в УдГУ

Ижевск. Удмуртия. УдГУ и школа №93 подписали договор о сотрудничестве. В его рамках вуз реализует программу дополнительного образования «Юные профессионалы ТЭК» в школе для учеников инженерно-технологических классов.

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