Гауфф второй раз в карьере вышла в полуфинал двух «Шлемов» подряд

Коко Гауфф обыграла Мирру Андрееву в четвертьфинале US Open – 2:6, 7:6(7), 6:2. C начала 2023-го Гауфф проиграла лишь четыре трехсетовых матча на турнирах «Большого шлема» (при 20 победах).
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