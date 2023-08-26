СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета в Тверской области

СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина © РИА Новости / Виталий Шустров Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина © РИА Новости / Виталий Шустров Сотрудники спецслужб на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
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