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И улица, и фабрика. Немного об истории 8 марта в Петрозаводске

Журналист и краевед Ростислав Гладких о связи 8 марта с историей карельской столицы. Для многих мужчин 8-е марта – настоящий «праздник»! Тут ведь голову сломаешь, что подарить любимым женщинам – шубу, автомобиль или просто цветы? «Спасибо» немецкой коммунистке Кларе Цеткин, которая в 1910 году в Копенгагене предложила уделить женщинам, их правам особое внимание.

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