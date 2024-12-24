"Роскосмос" синхронизировал с NASA возможные сроки прекращения работы МКС

Представители госкорпорации "Роскосмос" скоординировали возможные сроки прекращения работы Международной космической станции (МКС) с коллегами из Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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