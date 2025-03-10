Офисный зоопарк: что будет, если приводить на работу домашних животных

Стоит ли оживлять офис домашними животными — приводить на работу своих котов и собак, чтобы они работали рядом с хозяевами? Как это сказывается на атмосфере в коллективе и производительности труда? Результаты исследований на эту тему изучила клинический психолог Елена Спирина.