Офисный зоопарк: что будет, если приводить на работу домашних животных

Стоит ли оживлять офис домашними животными — приводить на работу своих котов и собак, чтобы они работали рядом с хозяевами? Как это сказывается на атмосфере в коллективе и производительности труда? Результаты исследований на эту тему изучила клинический психолог Елена Спирина.
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