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Царьград

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Бойкова и Козловский вышли на Finlandia Trophy вместо французов

Бойкова и Козловский вышли на Finlandia Trophy вместо французов

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начали изучать выброс тройного акселя в межсезонье. На турнире «Челленджер» в Бостоне они заменили французов Эрхард и Пеллегри, набрав 198,66 балла.

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