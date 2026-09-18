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В Ростовской области из-за дронов повреждены многоквартирные и частные дома

В Ростовской области из-за дронов повреждены многоквартирные и частные дома

Многоквартирные и частные дома, газовые трубы и автомобили получили повреждения в результате воздушной атаки, предпринятой ВСУ на Ростовскую область в ночь на 18 сентября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

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