Кино: Крутила роман с Говорухиным, который был старше её на 52 года, а замуж вышла за кавалера коллеги: Виражи судьбы и карьеры актрисы Елены Дудиной

Елена Дудина - одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Благодаря своему актерскому таланту она может воссоздать любой образ, поэтому ей предлагают роли как комедийные, так и драматические.
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