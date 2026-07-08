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MacRumors: суд США отклонил иск недовольных конденсатом в AirPods Max пользователей

MacRumors: суд США отклонил иск недовольных конденсатом в AirPods Max пользователей

Федеральный суд США отклонил часть требований коллективного иска против Apple, в котором владельцы AirPods Max утверждали, что из-за образования конденсата внутри наушников устройство перестает нормально работать.

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