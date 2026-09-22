Пленные с оружием: зачем ВС РФ набирают бывших бойцов ВСУ

Пленённые бойцы из вражеского войска воевали против своих с античных времён. Это довольно распространённое для человечества явление получило название коллаборационизм.
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А почему так подробно? Можно было в сокращенной форме: Пленные с оружием и ха-рэ.
Ну и где материал?