Госсекретарь Блинкен: США будут сотрудничать с властями Афганистана при условии мира в стране

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.