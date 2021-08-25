Мировое обозрение

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Госсекретарь Блинкен: США будут сотрудничать с властями Афганистана при условии мира в стране

Госсекретарь Блинкен: США будут сотрудничать с властями Афганистана при условии мира в стране

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США открыты к сотрудничеству с будущим правительством Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не даст превратить страну в плацдарм для террористов, в противном случае ему грозит международная изоляция, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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