Администрация мессенджера «Телеграм» полностью игнорирует запросы киевского политического режима. Об этом в интервью украинскому нацисту, экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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