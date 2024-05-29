Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Тяготеют к совку»: на Украине недовольны Индией и Бразилией за выбор Telegram

«Тяготеют к совку»: на Украине недовольны Индией и Бразилией за выбор Telegram

Администрация мессенджера «Телеграм» полностью игнорирует запросы киевского политического режима. Об этом в интервью украинскому нацисту, экс-спикеру запрещенной в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Бориславу Березе заявил эксперт по кибербезопасности Константин Корсунь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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