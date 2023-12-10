Стало известно, что в Латвии на территории города Резекне был застрелен русофоб-антисемит, депутат-нацист Лудзенской краевой думы от правящей партии «зеленых и крестьян» Андрис Любка, который был большим поклонником Адольфа Гитлера и «чистоты нации».