Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до инаугурации Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск до 20 января, когда по традиции проходит инаугурация нового президента, считает бывший спецпредставитель Госдепа по УкраинеКурт Волкер (Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS / Global Look Press) Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвода войск в зоне военной операции еще до вступления в должность.
Как Трамп может потребовать мир на Украине до инаугурации
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Первое-пусть прежде, станет президентом.. Второе-пусть требует...-секса от Меланьи, а не от ВВП кого то куда то отвезти. Пора учиться бросать барские замашки !!! ОТГЕГЕМОНИЛИ !!!
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11 час.
t
tatyanadavydkina
Эти уроды так и не привыкли жить в настоящем. Что-то сдается мне что Путин В.В. мысленно пошлет Трампа. Но вежливо вслух расскажет ему что мир уже живет в многополярном измерении. Что лучше бы послал чем в морду плюнул.
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10 час.
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